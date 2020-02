Fatih Tekke: "Her takımı yenebilecek güçteyiz"

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor\'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında her takımı yenecek güçte olduklarını söyledi. Kulübün zor bir süreçten geçtiğini belirten Tekke, \"Önümüzdeki 3 haftada ciddi bir başarı elde etmemiz gerekiyor. Takım kalitesine güveniyorum. İyi bir kadroya sahibiz. Duyguyla oynayamama ve beraber hareket edememe gibi sıkıntılarımız var bunları da çok hızlı çözmemiz gerekiyor. Bir buçuk ay içerisinde 7 maç yapacağız, dolayısıyla çok fazla zamanımız yok. Denizlispor\'un bu konumda olması hepimizi üzüyor\" dedi.

Hedeflerinin çıktıkları her maçı kazanmak olduğunu dile getiren genç teknik adam, \"Zoru seven bir teknik direktör olarak bu durumdan hep birlikte çıkmak istiyoruz. Bu ligde üçüncü tecrübemi Denizlispor ile yaşıyorum. Kadro kalitemiz tüm takımlarla boy ölçüşebilir. Bunu söylemden eyleme geçirebilmemiz gerekiyor. Takım, teknik ekip, yönetim ve taraftar olarak hep beraber bu zorlu durumdan çıkarız. Oynayacağımız 13 maçımız var. Önceliğimiz kazanmak olacak. Hücum anlamında ön alanda çeşitliliğe sahibiz. Savunma zaafiyetlerimizi en kısa sürede çözmeliyiz\" diye konuştu.

Akın Çorap Giresunspor maçının zor geçeceğini anlatan teknik patron Tekke, \"Onlar da moralsiz ama kazanmak isteyeceklerdir. Maç maç gitmek zorundayız. Kısa vadede 3\'te 3 yapmayı temenni ediyorum. Oynadığı 21 maçta 4 galibiyeti olan bir takımız. Bundan sonraki süreçte belki bunun 3 katını yapmak zorundayız. Zor ama takımımız 13\'te 13 yapabilir. Sahada taraftarımızın görmek istediği coşku ve mücadeleyi sahaya yansıtacağız\" yorumu yaptı.

40 yaşındaki çalıştırıcı basın toplantısının ardından takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

FOTOĞRAFLI