Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı iddiası

İstanbul'un Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede Rus bir turist yarı çıplak halde bulundu. Turist, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polisler geniş çaplı soruşturma başlattı

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; geçen gece yarısı Fatih'te bulunan bir parkta bir kadının hareketsiz ve yarı çıplak yerde yattığı bilgisine ulaşıldı. Polisler olaya müdahil oldu. Kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Kadın hemen karakola götürüldü.

10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a geldiğini söyledi. Rus turist Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını anlattı. Kadının çantası da olay yerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.