Fatih'te ölü bulunan kardeşlerin elektriğini kesen firmaya 888 bin lira ceza

İstanbul'un Fatih ilçesinde ölü bulunan dört kardeşin evinin elektriğini kesen firmaya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 888 bin 397 lira ceza kesildi.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde beş katlı binanın birinci katındaki dairede oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler 6 Kasım 2019'da evlerinde ölü bulunmuş, 'siyanür içtikleri' ihtimali üzerinde durulmuştu.

Maddi sıkıntı çekiyorlardı

Aynı zamanda uzun süredir maddi sıkıntı çektiği belirtilen kardeşlerin yaşadığı evin elektrik faturasının iki aydır ödenmediği ortaya çıkmış, mahalle bakkalı, kardeşlerden birinin müzik öğretmeni olduğunu ve "Maaşıma haciz koydular" dediğini aktarmıştı.

"Asli kusurlu bulundu"

EPDK'nın, bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten ve evin elektriğini kesen CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ hakkında başlattığı soruşturma tamamlandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, soruşturma kapsamında şirketin olayda 'asli kusurlu' bulunduğunun ve 'mevzuata aykırı' hareket ettiğinin tespit edildiğini belirterek, şirket hakkında 888 bin 397 lira idari para cezası kesildiğini ve ihtar yaptırımı uygulandığını açıkladı.

EPDK başkanı, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Biz sektörümüze hep şu mesajı veriyoruz; vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olacaksınız. Aksi halde tüketiciyi üzeni biz de üzeriz diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden sahada görev yapan personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız, umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."