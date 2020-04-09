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Fatih’te evsizler alt geçitte yatıyor: Bakım evlerinde sosyal mesafe yok, burası daha güvenli

09 Nisan 2020 14:38

İstanbul Fatih’te bulunan Haşim İşcan Geçidi, evsiz insanların sığınma noktası oldu. Evsiz yurttaşlar, bakım evlerinde sosyal mesafenin sağlanamadığını belirtti.

20 yaş altında olduğunu belirten başka bir kişide, “Benim dışarı çıkmam da yasak 20 yaş altında olduğum için. Ben de geldim burada kalıyorum” dedi. Bir başka evsiz ise “Konuk evi ya da otel olursa giderim. Dezenfekte ediyorlar en azında oraları” şeklinde konuştu.Haşim İşcan Geçidi'ne polislerin gelmesiyle birlikte bazı evsizler toparlanarak buradan ayrıldı. 20 yaş altı olduğu tespit edilen evsiz ise ekipler tarafından götürüldü.

İstanbul’da 6 bin ile 8 bin arasında insanın sokakta yaşadığı tahmin ediliyor. Saadet Partisi tarafından geçtiğimiz aralık ayında yayımlanan “İstanbul'da evsiz insanlar” raporuna göre metro, metrobüs duraklarında ve metruk binalarda yaşayan evsizlerin en fazla bulunduğu 6 ilçe ise sırasıyla Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve Şişli oldu.

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