Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin elektriğini kestiler

İstanbul Fatih'te bulunan Fatih Camii içinde bulunan türbesi, yaklaşık 35 bin liralık elektrik borcu yüzünden karartıldı. ‘Devlet büyükleri’nden birinin camiye geleceği haberi üzerine elektrikler dün akşam saatlerinde alelacele açıldı. Kültür Müdürlüğü, elektriğin borcundan dolayı kesildiğini doğruladı.

zaman.com.tr'de yer alan habere göre Kültür Müdürlüğü'nden bir yetkili, türbenin elektriklerinin kesildiğini doğrulayarak, "Bu durum CLK Boğaziçi Elektrik'ten kaynaklanan bir sorun. Normalde buraların elektriklerinin kesilmemesi gerekir. Borcumuz olduğu doğru, ancak yapılandırmaya gitmiştik. 35 bin liraya kadar düşürdük. Orada bir yanlışlık olmuş o yüzden kestiler. Dün de yanlış düzeltildi ve elektrikler tekrar açıldı." dedi.

Türbeyi ziyarete gelen vatandaşlar şaşkın

Bu arada, türbenin elektriklerinin kesildiğini öğrenen ziyaretçiler de şaşkındı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'in türbenin elektrik borcundan dolayı karartılmasını kınayan vatandaşlar, "Onca kaçak elektrik kullanan varken türbenin elektriklerinin kesilmesi normal olamaz." dedi. Öte yandan, CLK Boğaziçi Elektrik firmasından konuyla ilgili bilgi alınacak bir yetkiliye ulaşılamadı.