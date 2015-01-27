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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik çilesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 gişenin kaldırılması trafikte aksamalara yol açtı

27 Ocak 2015 01:19

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi'nin devreye girmesi için 1, 2, 3 ve 4 numaralı gişelerin kaldırılma işlemleri sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle akşam saatlerinde FSM gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, trafik işaretleri ile diğer gişelere yönlendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmalar 8 Şubat Pazar günü saat 14.00'e kadar sürecek.

Bu arada sürücüler, trafik yoğunluğu nedeniyle 2-2,5 saat yolda kaldıklarını söyleyerek, tepki gösterdi.

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