Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik çilesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi'nin devreye girmesi için 1, 2, 3 ve 4 numaralı gişelerin kaldırılma işlemleri sürüyor.



Çalışmalar nedeniyle akşam saatlerinde FSM gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, trafik işaretleri ile diğer gişelere yönlendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışmalar 8 Şubat Pazar günü saat 14.00'e kadar sürecek.

Bu arada sürücüler, trafik yoğunluğu nedeniyle 2-2,5 saat yolda kaldıklarını söyleyerek, tepki gösterdi.