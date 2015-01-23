Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gişe sayısı azalıyor

İstanbul Valiliği, OGS ve HGS Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi test çalışmaları nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 25 Ocak Pazar gecesi saat 01.00'den 8 Şubat Pazar günü saat 14.00'e kadar 10 gişeden 4'ünün geçişlere kapatılacağını, geçişlerin 6 gişeden yapılacağını duyurdu.

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Otoyol ve Boğaz Köprülerinde Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemleri yapım işi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek ihale edilmiştir. Proje kapsamında öncelikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişe alanında, araçların ortak geçiş yapabileceği konstrüksiyonlar (TAK'lar) tesis edilmiş, OGS ve HGS algılayıcılar bu konstrüksiyonlara yerleştirilerek, 5 şeritli araç geçişi sağlanmıştır.

DHA'nın haberine göre, Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi test çalışmalarının büyük ölçüde tamamlanması nedeniyle, gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması, otoyol yüzeyi asfalt kaplama çalışmaları ve yatay-düşey trafik işaretleme çalışmaları yapılarak, otoyol araç geçişine hazır hale getirilecektir.

Bu çalışmalar sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerekli işaretler ile 1, 2, 3 ve 4 numaralı gişeler trafiğe kapatılacak, trafik akışı OGS ve HGS etiketli araçların aynı şeridi kullanacakları 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı gişelerden sağlanacaktır.

Çalışmalar, 25.01.2015 Pazar günü saat 01.00'de başlayacak olup, 08.02.2015 Pazar günü saat 14.00'te tamamlanacaktır.

Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."