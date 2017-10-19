Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğe açıldı!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (FSM) geçen ay başlayan kaçak geçişleri önlemek için kurulacak takla ilgili çalışmalar bitti. Test çalışmaları sona ermesiyle, kapalı şeritlerin bugün saat 18.00’de trafiğe açıldı..

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinde 23 Eylül tarihinde başlayan çalışmalarda kaçak geçişlerin önüne geçmek için bölgeye elektronik cihazları taşıyacak bir tak inşaa edilmeye başlanmıştı. Çalışmaların 7 Kasım tarihinde sona ereceği belirtilmişti. TEM yolunda birer şerit kapatılarak yapılan çalışmalar sırasında bölge trafiği olumsuz yönde etkilenmişti.

O tarihten bu yana sürdürülen çalışmalar bugün sona erdi. Tak’ın yapımı tamamlanırken, elektronik cihazlarda takılarak işler hale getirildi.

Bugün saat 18.00’de bariyerlerin kaldırılmasıyla kapalı şeritlerin trafiğe açıldı. (İSTANBUL-DHA)