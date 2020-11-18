Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün halatları değişecek

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım onarım çalışması kapsamında halatlar değişecek. Köprüde çalışmalara, en erken yeni yılın ilk yarısında başlanabileceği ifade ediliyor.

3 Temmuz 1988 tarihinde açılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için Ankara, geniş kapsamlı bir bakım onarım çalışması için kolları sıvadı.

Halatlar değişecek

Uzmanlara göre boğaz köprülerinin, en kritik parçasını halatlar oluşturuyor. Her gün yüzlerce ton ağırlık taşıyor. Halatlar, bu nedenle yoruluyor ve zaman içinde değiştirilmesi bir zorunluluk olarak öne çıkıyor.

Fatih Sultan Mehmet’te yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında halatlar değiştirilecek ve böylece köprü daha da güçlendirilecek.

HaberTürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, köprünün tabliyelerinde, kulelerinde ve diğer bileşenlerinde de gerekli görülmesi durumunda bakım onarım çalışması yapılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında yazışmalar başladı.

Japonlar istekli

Bakım-onarım için gerekli olan milyonlarca dolar kaynağın, dış finansmanla karşılanması bekleniyor. Japonların, bu konuda istekli oldukları, görüşme de yapıldığı ifade ediliyor. Peki, köprüde çalışmalar ne zaman başlar? Takvimin öngörüldüğü biçimde işlemesi durumunda en erken yeni yılın ilk yarısında başlanabileceği kaydediliyor. Bu sürenin uzama olasılığı da bulunuyor.