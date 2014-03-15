Fatih Saraç'tan Başbakan'a: Kendimle ilgili gereğini yapacağım!

Başbakan Tayyip Erdoğan ile Ciner Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği ileri sürülen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Kayıttaki iddiaya göre, Başbakan Erdoğan, Fatih Saraç’a HaberTürk televizyonu ve gazetesinin 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla ilgili haberlerde kullanılan başlıklara ilişkin olarak kızıyor. Fatih Saraç da Başbakan Erdoğan’a “Kendimle ilgili gereğini yapacağım efendim” cevabını veriyor. Kayıtta, Başbakan’ın HaberTürk’ün sahibi Turgay Ciner hakkında, “Bu adam seni kullanıyor ve bundan sonra da benim yanıma bu namussuz herif gelmeyecek” dediği iddiası da yer alıyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Erdoğan, Fatih Saraç’a “Televizyonun yolsuzluk diye başlık atıyor, gazeten yolsuzluk diye başlık atıyor, neyin kararını veriyorsunuz da siz böyle yolsuzluk operasyonu bilmem ne diye başlıklar atıyorsunuz ya buna hakkınız var mı?” diye konuşuyor.

“Başçalan” adlı Youtube ve Twitter hesabı, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Ciner Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç arasında geçtiği öne sürülen bir telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı.

Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği bilinmeyen ses kaydının özeti şöyle:

18 Aralık günü yapılan görüşmede, Başbakan Erdoğan olduğu öne sürülen kişi, Ciner Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç olduğu iddia edilen kişiyi arayarak, HaberTürk televizyonu ve gazetesinde operasyonla ilgili haberlerde kullanılan başlıklar nedeniyle tepki gösteriyor.

'Beni bundan sonra patronun için arama'

Kayıttaki iddiaya göre Başbakan Erdoğan, Fatih Saraç’a “Beni bundan sonra bir daha bu patronunla alakalı, bu grupla alakalı hiçbir konudan dolayı lütfen arama. Bu işleri, bu bağları artık tamamıyla sildim attım. Kesinlikle aramayacaksın beni bundan sonra bir daha bu konularla ilgili artık yetti ve sadece babandan dolayı seni dinledim bugüne kadar, dinliyorum ve bu adama kullanılmandan dolayı da artık yetti dedim ve noktayı koydum. Hayırlı günler” diyor.

Kayıtta, açıklama yapmak isteyen Fatih Saraç’ın “Efendim müsaade eder misiniz?” demesi üzerine öfkelenen Erdoğan, kendisine atfedilen konuşmada, “Neyine müsaade edeceğim ya. Neyine müsaade edeceğim. Televizyonun yolsuzluk diye başlık atıyor, gazeten yolsuzluk diye başlık atıyor, neyin kararını veriyorsunuz da siz böyle yolsuzluk operasyonu bilmem ne diye başlıklar atıyorsunuz ya buna hakkınız var mı?” diye konuşuyor.

'Kendimle ilgili gerekeni yapacağım'

Fatih Saraç’ın “Ben gereğini yaparım efendim” demesi üzerine sesini yükselten Başbakan Erdoğan, “Neyin gereğini yapacaksın, bugüne kadar neyin gereğini yaptın?” diye soruyor.

Fatih Saraç, bunun üzerine “Kendimle ilgili gereğini yapacağım” yanıtını veriyor.

Kayıttaki iddiaya göre, Fatih Saraç’a “Ne yapacaksan onu yap” yanıtını veren Başbakan Erdoğan, HaberTürk’ün sahibi Turgay Ciner hakkında “Bu adam seni kullanıyor ve bundan sonra da benim yanıma bu namussuz herif gelmeyecek” diyor.