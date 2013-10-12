'Fatih' rolüne kendini kaptırdı; set görevlisine kılıçla saldırdı

Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Mehmet Akif Alakurt'un dizideki set görevlisine önce kılıçla saldırdığı sonra da tekme tokat dövdüğü ortaya çıktı.

Fatih dizisinin başrol oyuncusu Mehmet Akif Alakurt'un dizideki set görevlisine önce kılıçla saldırıp, ardından da tekme tokat dövmesi magazin dünyasının gündemine yerleşti. Mehmet Akif Alakurt daha önce de şiddet iddialarıyla gündeme gelmiş; yönetmen Merve Girgin'in bu nedenle seti terk ettiği mbe sürülmüştü.

Sevilen oyuncu Alakurt'un çok tartışılan bu davranışının sebebi ise bir o kadar ilginç.

Kendini rolüne fazla kaptırdı

Ünlü oyuncunun sert tavırlarının sebebi, Hollywood yıldızlarının da benimsediği Eric Morris tekniğiyle aldığı oyunculuk dersleri olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Alakurt, bir karakteri oynamayı değil, o karakter olmayı öğreten Eric Morris tekniğine kendini fazla kaptırdı. Çekim bittiğinde bile rolünden çıkamayan oyuncunun, bu nedenle set görevlisine saldırdığı öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un da başına gelmişti

Alakurt'un yaşadıklarını bir dönem ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da yaşamıştı. Bugün 'ün haberine göre, Cezaevine giren bir genci oynayan Tatlıtuğ, Eric Morris tekniğiyle ders aldıktan sonra özel hayatında da agresif tavırlarıyla gündeme gelmişti.