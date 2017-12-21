FATİH PORTAKAL'I ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Televizyoncu Fatih Portakal\'ı internet üzerinden ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli dün Pendik\'te gözaltına alındı. Şüphelinin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir televizyon kanalında çalışan Fatih Portakal, geçtimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden ölümle tehdit edildiğini söylemişti. Fatih Portakal kendisine gönderilen ölüm tehditi mesajını da kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler başlattıkları sanal takip sonucu ölümle tehdit eden kişinin 22 yaşındaki Y.M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pendik\'te bulunan evine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin bir anlık kızkınlıkla mesajı attığını, amacının korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



