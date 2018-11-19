T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Portakal'dan Sabah'a: Gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor!

Sabah gazetesi haber, "Acıbadem'deki lüks sitede haşema skandalı" diye sundu

19 Kasım 2018 18:42

Sabah gazetesi, bir genç kızın haşemayla havuza girmesine ziin verilmediğine yönelik aktardığı haberde sitenin sakinlerinden birinin de gazeteci Fatih Portakal olduğunu ileri sürdü. Fatih Poratakal, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının da konularak yayınlanan söz konusu haberi yalanladı. Olayın 21 Temmuz 2018'de gerçekleştiğini, kendisinin ise 5 ay önce siteye taşındığını belirten Portakal, "TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor" diyerek tepki gösterdi.

İsminin Sabah gazetesi tarafından 'skandalla' anılmasına tepki gösteren Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı açıklamada o haberi yalanladı. Portakal konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor? İsmimi geçirmenizdeki makul gerekçe ne olabilir?Olay 21 Temmuz 2018’de olmuş, oysa ben 5 ay oncesinde taşınmıştım o siteden. Gazetenin içinde vicdanlı insanlar var ki ‘affetsin’ diye haber gönderiyorlar."

ETİKETLER

fatih postakalhabersabah gazetesitepki
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24