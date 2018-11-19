Fatih Portakal'dan Sabah'a: Gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor!

Sabah gazetesi, bir genç kızın haşemayla havuza girmesine ziin verilmediğine yönelik aktardığı haberde sitenin sakinlerinden birinin de gazeteci Fatih Portakal olduğunu ileri sürdü. Fatih Poratakal, sosyal medya hesabından kendi fotoğrafının da konularak yayınlanan söz konusu haberi yalanladı. Olayın 21 Temmuz 2018'de gerçekleştiğini, kendisinin ise 5 ay önce siteye taşındığını belirten Portakal, "TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor" diyerek tepki gösterdi.

İsminin Sabah gazetesi tarafından 'skandalla' anılmasına tepki gösteren Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı açıklamada o haberi yalanladı. Portakal konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor? İsmimi geçirmenizdeki makul gerekçe ne olabilir?Olay 21 Temmuz 2018’de olmuş, oysa ben 5 ay oncesinde taşınmıştım o siteden. Gazetenin içinde vicdanlı insanlar var ki ‘affetsin’ diye haber gönderiyorlar."