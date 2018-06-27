Fatih Portakal'dan Mustafa Varank'a yanıt: Arkadaş rakip görüyordu anlaşılan; sıkıntı yok, dert etme beni

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisine "naber" diye" tweet atan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank'a, "Arkadaş, rakip görüyordu anlaşılan. İyiyim, sıkıntı yok, dert etme beni" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank, Fox TV sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan, "Naber?" yazdı. Fox Tv Ana Haber sunucusu Portakal , 24 Haziran gecesi kendisine "naber" diye mesaj ata danışmana paylaşımını yeni gördüğünü belirterek böyle yanıt verdi:

"Arkadaş, rakip görüyordu anlaşılan; iyiyim, sıkıntı yok, dert etme beni."

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Varank'tan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya: Naber?