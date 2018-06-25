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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Varank'tan Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya: Naber?
"Hayırlı uğurlu olsun memleketimize"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Mustafa Varank, Fox TV sunucuları Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan, "Naber?" yazdı.
Varank'ın tweet'ine Küçükkaya'dan cevap gecikmedi. Küçükkaya, "Memleketimize hayırlı olsun" dedi.
Varank Twitter'dan şunu yazdı:
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