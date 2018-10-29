Fatih Portakal'dan iş insanı Mehmet Cengiz'e: Millete küfreden şahıs, yaradan bildiği gibi yapsın onu

​Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, İstanbul Havalimanı'nın açılışında konuşan iş insanı Mehmet Cengiz'in 25 Aralık soruşturması sırasında sosyal medya sızdırılan "Milletin a... koyacağız" sözlerine hatırlatarak "Aklından milletle ilgili ne geçiyor acaba? Yaradan bildiği gibi yapsın onu" dedi.

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İstanbul Havalimanı'nın inşaatını üstlenen firmalar arasında Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, açılış töreninde konuştu. Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, konuşma sırasında sosyal medya hesabı Twitterda "3. havalimanı açılışında konuşan isim inşaatçı #MehmetCengiz. Millete küfreden şahıs. Aklından milletle ilgili ne geçiyor acaba? Yaradan bildiği gibi yapsın onu..." mesajını paylaştı.

25 Aralık soruşturması dosyasında yer alan ve sosyal medyaya sızdırılan tapelerde iş insanı Mehmet Cengiz'in "Milletin a... koyacağız" dediği ortaya çıkmış, Cengiz daha sonra bu sözlerini doğrulamıştı.