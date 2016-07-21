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Fatih Portakal'dan 'gözaltı' açıklaması: Sıkıntı yok

FOX TV'nin ana haber sunucusunun gözaltına alındığı iddia edilmişti

21 Temmuz 2016 13:42

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal, gözaltına alındığı dair iddialara ilişkin olarak "Gözaltına alındım, tutuklandım gibi yazılmış edilmiş. Ama sıkıntı yok merak etmeyin" dedi.

Sosyal medyada FOX TV'nin ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Portakal'dan gözaltı ve tutuklama haberlerine ilişkin Twitter'dan açıklama geldi. Portakal, "Gözaltına alındım, tutuklandım gibi yazılmış edilmiş. Birileri çok istiyor belli ki! Ama sıkıntı yok merak etmeyin" dedi.

 

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