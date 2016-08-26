Fatih Portakal'dan 'FETÖ'den tutuklanan FOX TV Haber Müdürü'ne: Enseyi karartma, yanındayız

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Dink cinayeti soruşturması kapsamında 'FETÖ/PDY' üyeliği suçlamasıyla tutuklanan FOX Haber Müdürü Ercan Gün'e yönelik "Enseyi karartma. FOX TV olarak arkandayız" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan yarbay Metin Yıldız ve gazeteci Ercan Gün, savcılık ifadelerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği, Yıldız ve Gün’ün “FETÖ/PDY üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermişti. FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Haber Müdürü Ercan Gün'e yönelik "Enseyi karartma. FOX TV olarak arkandayız" ifadesini kullandı.