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Fatih Portakal'dan Beyazıt Öztürk'e: Vicdanı ne kadar rahat?

"Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış"

22 Nisan 2018 15:49

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, telefonla bağlandığı Beyaz Show'da "Çocuklar ölmesin "dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik'in, altı aylık bebeği Deran'la birlikte hapse girmesine tepki gösterdi. Portakal, programın sunucusu Beyazıt Öztürk'e yönelik olarak  "Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış" dedi.

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Kanal D'de Beyazıt Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programına 2015 yılında telefonla bağlanan Çelik, Güneydoğu kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasakları ve operasyon sırasında yaşananları anlatmıştı. 

Operasyonların sona ermesini isteyen öğretmen Ayşe Çelik “Çocuklar ölmesin” demişti. Bu sözleri nedeniyle Ayşe Çelik hakkında 1 yıl 3 aylık hapis cezası verilmişti. Çelik’in avukatı aracılığıyla yaptığı itirazı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Çelik’in cezasını onanmıştı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen’e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelenmişti. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlanmayınca Çelik, geçen cuma günü bebeğiyle birlikte Diyarbakır Cezaevi’ne konulmuştu.

"Programın sunucusu hep suskun"

Ayşe Çelik’in cezaevine girmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fatih Portakal, Beyazıt Öztürk’ün yaşananlara sessiz kalmasını eleştirdi. Portakal, şöyle dedi:

“Show programında çocuklar ağlamasın, dediği için öğretmen Ayşe Çelik minik kızı Deran ile bilikte cezaevinde. 5 ay oradalar. Programın sunucusu hep suskun, vicdanı ne kadar rahat? Hukukun vicdanı katılaşmış, devletin vicdanı nasırlaşmış.”

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Ayşe ÇelikAyşe ÖğretmenBeyaz ShowBeyazıt Öztürkçocuklar ölmesin

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