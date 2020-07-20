Fatih Portakal: Sürekli yeni basım banknotlara denk geliyorum; seri No'lar hep birbirini takip ediyor, çok para basılıyor herhalde

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, ATM'lerden para çekerken sürekli yeni basım banknotlara denk geldiğini belirterek, "Seri No'lar hep birbirini takip ediyor. Çok para basılıyor her halde" dedi.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından yeni basım banknotlarla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Kaç seferdir ATM'lerden yeni basım paralar çekiyorum" diyen Portakal, "Bu sabah da aynısı oldu. Seri No'lar hep birbirini takip ediyor. Çok para basılıyor herhalde. Aslında sadece bir kağıt parçası ama yaşamın devamlılığı için çok önemli maalesef..." ifadelerini kullandı.

Bazı ekonomistler Merkez Bankası'nın ekonomiyi canlandırmak için bol miktarda para bastığını belirtmişti.