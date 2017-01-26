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Medya

Fatih Portakal referandum oyunu açıkladı

“Evet demem mümkün değil!”

26 Ocak 2017 00:57

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal referandumda kullanacağı "Hayır" olarak açıkladı.

Portakal, kullanacağı oyun "Hayır" olmasının sebebini Twitter'dan şu mesajlarla anlattı: 

"Şu maddelerle sistem değişikliğine HAYIR diyorum: Hem 'tarafsız yargı' ifadesi getirilecek hem #CB bir partinin de genel başkanı olacak!!!

“Bu garip sistemle adalet kararını nerelerde verir biliyor musunuz? #CB seçilecek kişinin partisinin il ve ilçe merkezlerinde...Bu garip sistemle artık partili hakim ve savcılar döneminin de önü açılabilecektir! #CB hem partili olacak hem tarafsız olacak, nasıl olacak?

“Bu maddelerle sistem değişikliğine HAYIR diyorum; gensoru yok, Meclis bakanları denetleme yetkisi elinden alınıyor.Sadece yönetim tek başlılıktan kurtuluyor, yasama yürütme halk tarafından seçiliyor gibi gerekçelerle EVET demem mümkün değil.."

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