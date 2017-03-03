Fatih Portakal, MHP’ye açtığı davayı kazandı

FOX TV Ana Haber Suncusu Fatih Portakal, MHP’ye açtığı 1 liralık tazminat davasını kazandı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz yıl geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede uzun süre tedavi görmüştü. Fatih Portakal, o günlerde sosyal medya hesabı üzerinden, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili bir anket yaptı. Ankette takipçilerine, "Sizce Devlet Bahçeli geçirdiği kalp operasyonundan sonra sağlık gerekçesiyle genel başkanlığı bırakır mı?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine MHP'nin Twitter’daki resmi hesabından hakaret edildi.

MHP'nin tweetinde, Portakal'a cevaben, "Fox TV'nin Soytarısı Fatih Portakal Liderimiz Devlet Bahçeli'nin sağlığı üzerinden anket-hesap yapacak kadar alçalmış, insanlığını yitirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Fatih Portakal MHP'den gelen bu tepkiye sosyal medya hesabından cevap verdi ve "Ekrandan ilk gün geçmiş olsun dileğinde bulunan kişiye keşke bu sözü kullanmasaydınız. Tepki hakaretsiz de olabilirdi. Kurumsal @MHP_Bilgi den özür bekliyorum. Aksi takdirde yargıya başvurup, 1 tl'lik manevi tazminat davası açacağım." dedi. Fatih Portakal dediğini de yaptı, avukatı aracılığıyla MHP'ye 1 liralık tazminat davası açtı.

O dava dün karara bağlandı. Mahkeme, MHP'nin Portakal'a 1 TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. MHP'nin bu kararı temyize götürme hakkı bulunuyor.