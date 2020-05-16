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Fatih Portakal’ın çiftliği incelendi, kaçak yapıya rastlanmadı

Gazeteci Portakal, evinin üstünde drone uçurulduğunu ifade etmiş, yaşananları 'itibar cellatlığı' diyerek eleştirmişti

16 Mayıs 2020 15:05

Gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal'ın İzmir'in Seferihisar ilçesindeki çiftliğinde kaçak yapılaşma olduğu yönündeki iddiası üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı incelemede kaçak yapıya rastlanmadı.

Olayı sosyal medya hesabı Twitter'dan 'itibar cellatlığı' olarak niteleyerek tepki gösteren Fatih Portakal, "İmar barışından yararlandığımız yerler: Altında 21 m2 konteyner olan sundurma, 10 m2 temelsiz oda ve ahşap kütükler üzerine oturtulmuş kaldır/kondur ahşap alan" ifadelerini kullanmıştı.

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Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi’nde 2015 yılında Fatih Portakal’ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği’nde bazı yapıların kaçak olduğu iddiası üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi.

2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.

Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi. (DHA)

 

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