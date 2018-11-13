Fatih Portakal ile Mansur Yavaş arasında 'dev aynası' atışması

​Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, CHP, MHP ve İyi Parti'nin Ankara'dan aday göstermek istediği Mansur Yavaş'ın "Ankara rozetsiz yönetilmeli" sözleriyle ilgili "Kendini dev aynasında görüyor, kendinden eminse bağımsız aday olarak girsin" dedi. Yavaş, Portakal'a "Sade bir vatandaşım, rozetsiz başkan ayrımı örneği görmek istiyorsanız Ankara'nın eski ve yeni başkanlarını mukayese etmeniz yeterli olacaktır" yanıtını verdi.

"Ankara rozetsiz yönetmeli"

Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tesbiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur" demişti.

"Dev aynasında görüyor"

​Fox Tv Ana Haber sunucusu Portakal, Yavaş isminin partiler tarafından çok anılmasının siyasetçinin kendisini dev aynasında görmesine neden olduğunu olduğunu savundu.

"Bağımsız girsin"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portakal, belediye başkanı seçilen kişinin zaten rozetini atması gerektiğini belirterek "Kendinden eminse bağımsız aday girsin" dedi.

"Eski ve yeni başkanları mukayese edin"

Portakal'ın paylaşımına Yavaş, sosyal medya hesabından yanıt verdi. "Ankara'da yaşayan sade bir vatandaş" olduğunu ifade eden Yavaş, Portakal'a "Rozetsiz başkan ayrımı örneği görmek istiyorsanız Ankara'nın eski ve yeni başkanlarını mukayese etmeniz yeterli olacaktır. Ne kadar çok partinin ortak adayı olursanız parti ile bağınız o kadar azalacaktır" yanıtını verdi.