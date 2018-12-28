Fatih Portakal hakkında soruşturma

Gazeteci Fatih Portakal hakkında, ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözlerin ardından "Suç işlemeye alenen tahrik" suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında program CD'sinin RTÜK'ten istendiği, farklı illerden gönderilen 16 şikayet dilekçelerinin de bu soruşturma dosyası ile birleştirildiği öğrenildi.

Fox TV sunucusu Portakal, 10 Aralık tarihli ana haber bülteninde, toplumsal muhalefetin baskı altına alındığını ve hak aramak için barışçıl protestoların mümkün olamayacağını söylemişti. Bu ifadeler üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan "Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" ifadelerini kullanmıştı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Portakal'ın Fransa'da hükümeti protesto eden ‘Sarı Yelekler' eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez durdurma, Fox TV'ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası uygulamıştı.