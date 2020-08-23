Fatih Portakal, Fox TV'den ayrıldı mı; kanal yönetimi açıklama yapacak

Gazeteci Fatih Portakal'ın haziran ayında ekranlara verdiği aranın ardından Fox TV'den ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Kanal yönetimi bu kararından vazgeçmesi için ısrarcı olsa da Portakal'ın kesin kararını verdiği, Fox TV'nin konuya ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Haber Global'in haberine göre, eylül ayında ekranlara yeniden dönmesi beklenen Fatih Portakal, Fox TV'den ayrılma kararı aldı. Kişisel sebeplerle ayrılmak istediğini yönetime bildiren Portakal'a kanal yönetimi bu kararından vazgeçmesi için ısrarcı olsa da Portakal'ın kesin kararını verdiği öğrenildi.

Yeni bir kanala geçmeyecek

Fatih Portakal'ın ayrılık kararının arka planında yeni bir kanal olup olmadığı da belli oldu. Portakal, yeni bir kanala geçmeyecek ve dinlenmeye çekilecek.

Fox TV'nin bu kararın ardından hızla yeni bir isim için harekete geçtiği ve bir isimle anlaşma da sağlandığı öğrenildi. Bu hafta ortasına kadar yeni ismin de açıklanacağı belirtildi.

T24'ün ulaştığı gazeteci İsmail Küçükkaya, kanalın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Uğurluoğlu: Kesinlikle yanlış haber

Söz konusu iddianın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ise, konunun gerçek dışı olduğunu ileri sürerken, "FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştum. Kesinlikle yanlış haber" dedi.