Fatih Portakal: Erdoğan dalga mı geçiyor, yoksa başka bir ülkeyi yönettiğini mi zannediyor?

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik Türkiye’yi ve yut dışını gezmek için şartlarını zorlama tavsiyesine tepki gösterdi. Portakal, “Erdoğan dalga mı geçiyor, yoksa başka bir ülkeyi yönettiğini mi zannediyor?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih’te Genç Projeler açılış programında yaptığı konuşmada, "Mesela kağıda basılı kitapları masanızdan, çantanızdan asla eksik etmeyin. Spora mutlaka her gün düzenli olarak vakit ayırın. Yakın çevrenizden başlayarak tüm şehirleriyle ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın. Bunları yaptığınızda diğer mecraların önünüzde bambaşka kapılar açtığını göreceksiniz” demişti.

Portakali sosyal medya hesabından Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösterdi. Portakal, “Şartları zorlayın demiş CB. Hangi şartlar? Bir kısım genç hâlâ ana baba desteğiyle geçimini sağlıyor. Kalanı günlükçü, hesapla ay sonunu getiriyor. Erdoğan dalga mı geçiyor, yoksa başka bir ülkeyi yönettiğini mi zannediyor? Gençler sandıkta cevap verecek” ifadelerini kullandı.