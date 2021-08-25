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Fatih Portakal'dan, yayında "Doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen Didem Arslan Yılmaz'a: Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki!

25 Ağustos 2021 08:50

Gazeteci Fatih Portakal, "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programında kullandığı, “Halayla bir konuşun, doğru düzgün Türkçe konuşsun, burası Türkiye Cumhuriyeti. O dili bilmiyoruz. Bilsek anlayacağız da konuşacağız da bilmiyorum” sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Didem Arslan Yılmaz için, “Şaşırdım” dedi.

Portakal, “Ne sert bir tavır! Ne gereksiz bir tepki! Bir şeyi 1000 şekilde söyleyebilirsin. Profesyonel bir ismin sonuncusunu seçmesi tuhaf. Bence bu tip programlar sunanın da ruh halini etkiliyor” görüşünü ifade etti.

Portakal’ın paylaşımı şöyle:

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