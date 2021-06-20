Fatih Portakal'dan Süleyman Soylu'ya tepki: Personeliniz canına kıyıyor bu konuda da konuşmuyorsunuz

Gazeteci Fatih Portakal, son 1 ayda en az 20 polis memurunun intihar etmesi hakkında açıklama yapmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Portakal, "Personeliniz canına kıyıyor bu konuda da konuşmuyorsunuz? Bunu anlamıyorum" dedi.

Son günlerde polis intiharları sık sık gündeme gelirken Emniyet, “Polis intihar oranlarında artış yok” açıklaması yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal polis intiharlarının araştırılması için Meclis Başkanlığı’na önerge sundu.

Önergenin gerekçesinde, son bir ayda 20 polisin intihar ettiği vurgulandı. İntiharların nedenleri arasında “amir baskısının” öne çıktığına işaret edildi. Emniyet teşkilatında terfilerin, atamaların ve görevlendirmelerin; siyasi ilişkilere göre şekillendiğine dikkat çekildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaşanan duruma sessiz kalmasına tepki gösteren gazeteci Fatih Portakal, ''1 ayda 20 polis hayatına son veriyor. Peker’in iddialarına İçişleri Bakanı olarak tatmin edici yanıt vermiyorsunuz anlayabilirim. Ama personeliniz canına kıyıyor bu konuda da konuşmuyorsunuz? Bunu anlamıyorum. Neden bu insanlar mutsuz ve kimi hayatına son veriyor? '' ifadelerini kullandı.