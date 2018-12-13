Fatih Portakal: Başıma bir şey gelirse, sebebi yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kendisini hedef gösteren haber ve yayınlara tepki gösterdi. Portakal, "Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz" dedi.

Fransa'daki "Sarı Yelekler" eylemlerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eylemlere ilişkin olarak değerlendirmesini yorumlayan Portakal, siyasi iktidara yakınlığıyla bilinen medya organları tarafından provokatörlükle suçlanmış ve hedef gösterilmişti.

Portakal yaptığı yeni açıklamada şunları kaydetti:

"Bu kadar mı endişe veriyorum size. Canıma zarar geleceğinden korkuyorum. Kendim için önemli değil. Ailem var, sevdiklerim var. Doğrular üzerine haber yapın. Eleştirin ama hedef göstermeyin. Bir gün başıma bir şey gelirse, sebebi sizsiniz. Yandaş medyanın internet siteleri, televizyonları".