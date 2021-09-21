Fatih Özatay: Türkiye'nin ekonomik sorunları için 'sihirli çözümler' gerekmiyor

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, "Ama muhalefetin de ortadaki ekonomik sorunları çözecek bir ekonomik programı yok” söylemini değerlendirdi. Özatay "içinde bulunduğumuz sorunları azaltacak ve sonra da çözüm patikasına oturtacak bir ekonomik program müthiş bir tasarım becerisi mi gerektiriyor? Yani bir ‘mühendislik harikası’ mı olmalı?" diye sorarak şöyle dedi:

"Önemli ekonomik sorunlarımız olduğu apaçık ortada. İşsizlik oranı çok yüksek. Keza enflasyon da. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay küçülüyor. Yurtdışından borçlanma azaldığında tökezleyen bir ekonomimiz var.

Adalet sistemi üzerinde derin kuşkuların olduğu bir ekonomi üretken yatırımlar için bir cazibe merkezi olabilir mi? İhale yasası düzgün değilse kamu yatırımları verimli olabilir mi? Arazi rantı vergilendirilemiyorsa sanayiciler kaynaklarının azımsanmayacak bir kısmını araştırma ve geliştirmeye ayırırlar mı? Yoksa bir kısmı inşaat sektörüne mi yönelir? Derin dış politika sorunları olan bir ülkenin ekonomisinin kırılganlığı artmaz mı? Kamuda liyakate dayalı görevlendirme olmazsa ekonomide çarklar hızlı döner mi? Merkez bankasının politikalarına güven duyulmuyorsa ve bankanın siyasi baskıya açık olduğu düşünülüyorsa enflasyonla mücadele başarılı olabilir mi?

Böyle bakıldığında, aslında ekonomik sorunlarımızın çözümü yolunda kolaylıkla atılacak önemli adımlar olduğu ortaya çıkıyor: Adil bir yargı sisteminin oluşturulması, liyakate dayalı bir atama sistemi, yeni bir ihale yasasının çıkarılması, arazi rantını vergilendiren bir sistem oluşturulması ve Merkez Bankası’nın yeniden bağımsız yapılması.

Yukarıda kaba hatlarını çizdiğim programın önemli bir kısmı kolaylıkla atılabilecek adımlardan oluşuyor. Açık ki böyle bir program Türkiye’nin her ekonomik sorununu çözecek değil. Ama daha sonra yapılacak işler için sağlam bir zemin hazırlayacağı ortada. Dolayısıyla sihirli çözümler gerekmiyor. Sihirli olmadıkları için de tasarlanmaları zor değil. Hele böyle bir program ‘daha zorlu’ olan sorunlara da kademeli biçimde el atarsa Türkiye ekonomisini kolayca coşturur."

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