Fatih Özatay: Merkez Bankası'nın saygınlığı pazarda satılmaz

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı ve ekonomist Fatih Özatay, Merkez Bankası'nın 12 Ağustos tarihli Para Politikası Kurulu Metninde (PPK) yer alan "İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir" ifadelerini değerlendirdi. Özatay, yazısında "Bir merkez bankası neden cari işlemler hesabındaki gelişmelere politika faizi kararında bu kadar yer verir? Tamam, cari dengedeki iyileşmeyi sağlayan unsurlar fiyat istikrarına da katkı verebilir. Bunu da vurgulamak isteyebilirsiniz. Ama “yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir”e ne gerek var?" diye yazdı.

Özatay, "bir merkez bankasının saygınlığı pazarda satılmaz" diyerek şöyle yazdı:

"Tırnaklarınızla kazıyarak, yanlış yapmamak için her türlü çabayı harcayarak, attığınız her adımı ikna edici biçimde açıklayarak, dürüst açıklamalar yaparak ve bağımsız karar alarak saygınlık kazanabilirsiniz. Vaktiyle para politikasının kazandığı saygınlık, bu kadar gereksiz işlerde harcanmaz. O saygınlık yöneticilerin saygınlığı değil koskoca kurumun saygınlığıdır. Kurumunuz ne kadar saygınsa, uyguladığınız politikalar da o kadar saygın olacaktır. Para politikası çok önemli bir ekonomi politikası olduğuna göre, onun saygınlığının azalması ekonomik istikrarı tehdit eder. Geniş halk kitlelerini olumsuz etkiler"