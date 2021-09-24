Fatih Özatay: Merkez Bankası bir süre sonra yeniden faiz artırmak zorunda kalabilir

Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Özatay, Merkez Bankası'nın yüzde 18'e indirdiği faiz kararına ilişkin olarak bankanın faizi tekrar yükseltmek zorunda kalabileceğini ifade etti. Özatay Yetkinreport'taki yazısında "5 çekirdek enflasyon göstergesi yüzde 18’in üzerinde. Bundan sonra ne olacağı belli. Kur artışı baskısı sürecek. Bu yeni bir enflasyon dalgası yaratacak. Bir süre sonra TCMB yeniden faiz artırmak zorunda kalabilir, artan enflasyondan çok kur baskısını göğüsleyebilmek için." dedi.

Özatay'ın yazsının devamı şöyle:

"Umarım Türkiye’ye ilişkin risk algılamasının yüksek olmasının nedenlerinden biri olan döviz rezervlerimizin düzeyini daha da düşürecek maceralara girilmez. İşin en ilginç kısmı şu: Para politikasının olumlu yönde ekonomiye bir katkı vermesi için politika faizine doğru yönde yapılacak dokunuşlar bile artık hiç mi hiç yeterli değil. Birkaç nedenle. Birincisi, önemli ekonomik sorunlar var ve bunları sadece para politikası ile çözmek mümkün değil. Türkiye’ye ilişkin risk algılamasını kalıcı biçimde düşürecek bir program gerekiyor. İkincisi, TCMB bir enflasyonu ön plana çıkarıyor bir cari açığı. Bundan önceki iki PPK kararında da cari işlemlere özel bir ağırlık vermişti. Hatta daha ilerisine de geçip bir de cari işlemler dengesinin yılın ikinci yarısında fazla vereceği tahmininde bulunmuştu."