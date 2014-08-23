Fatih Ormanı'na yapılacak villa projesi protesto edildi

Beşiktaş’ta toplanan bir grup çevreci, Fatih Ormanı’na inşa edileceği iddia edilen villalara karşı eylem yaptı. Villa projesini üstlendiği iddia edilen Bilgili Holding binasına yürüyen eylemcilere semt sakinleri de destek verdi.

İHA'nın haberine göre, Beşiktaş Kartal Heykeli Meydanı’nda toplanan Kuzey Ormanları Savunucuları, Fatih Ormanı’na inşa edileceği iddia edilen villa projesini protesto ederek eylem yaptı.



Meydanda toplanan grup, “Ormana villa yapılmaz”, “ Çarşı uyuma ormanına sahip çık” diye slogan attı. Ellerinde “Fatih Ormanı bizimdir”, “Beton değil orman” yazılı döviz taşıyan grup projeyi üstlendiği iddia edilen holding binası önüne yürüdü.



'Fatih ve Belgrad ormanları bölünerek gayrimenkul projeleri olacak'

Holding binası önünde açıklama yapan grup, Fatih ve Belgrad gibi ormanların korunması gerektiğini belirterek, “Önümüzdeki en güncel tehditlerden biri de kentin yaşam alanlarına yakın Fatih ve Belgrad gibi orman alanlarının parçalara bölünerek, çeşitli gayrimenkul projelerinin arka bahçeleri olarak tasarruf edilip küçülmeye ve birer park alanından ibaret bırakılmaya çalışılmasıdır.



Yanı başlarından yükselen lüks inşaat alanlarında çalışan ve yaşayanların ata binebilecekleri doğa yürüyüşleri yapabilecekleri bungalov evlerde veya orman içi villalarda yaşam süreceği, bizlerin ise onlardan arta kalan ve park bahçeler müdürlüğünce donatılmış tekdüze mahalle parklarında kamusal ihtiyaçlarımızı karşılamamızın reva görüldüğü günlerdeyiz” dedi.



Yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.