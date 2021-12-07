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Fatih Mehmet Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik

"Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faaliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz; bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz?"

07 Aralık 2021 13:55

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevi'ne doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik" dedi. Maçoğlu, avcıların ile yerleştirilmesine ve yaban hayvanlarının avlanmasına tepki gösterdi.

Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avcılık faaliyetine ve yurt dışından Tunceli'ye gelen avcılara tepki gösterdi. Yaptığı paylaşımda Maçoğlu, "İlimiz merkezde bulunan Tunceli Öğretmenevine doğamızda yaşamını sürdüren canlıları katletmek amacıyla yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik" ifadelerini kullandı.

Tunceli Belediye Başkanı, devam paylaşımında ise, "Yeter artık! Canlıları katlediyor, ihale açıp buna spor faaliyeti diyerek kılıf uyduruyorsunuz. Bunun cinayet olduğunu ne zaman kabul edeceksiniz? Doğamızdan, kutsallarımızdan elinizi çekin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Fatih Mehmet Maçoğlukomünist başkanTunceli Öğretmeneviavcı
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