Fatih Külliyesi Tabhane binası restore ediliyor

T24 - İstanbul İl Özel İdaresi, Fatih Külliyesi’nin önemli binalarından biri olan Tabhane binasını restore ettiriyor. 3 milyon 662 bin TL bedelle restore edilen tabhane binasının restorasyonunun 17 Aralık 2011 tarihinde tamamlanması planlanıyor.





Yolculuk yapan din adamlarının konaklaması için kullanılan bir tür otel olan "Tabhane"de restorasyon çalışmaları Eylül 2010 tarihinden bu yana devam ediyor. Fatih Külliyesi Tabhanesi’nde; restorasyon projeleri doğrultusunda bir yandan raspa işlemleri ve teyzinat taramaları yapılırken, diğer yandan da uzman mühendislerce yapılmış incelemeler doğrultusunda, depremlerde oluşmuş çökme ve çatlaklar gibi hasarlara karşı bina güçlendiriliyor.

Fatih Külliyesi, İstanbul'da Külliye ile aynı adı taşıyan semtte, Fevzi Paşa Caddesi'nin Haliç tarafı boyunca uzanır. Fatih Sultan Mehmed tarafından mimar Atik Sinan'a yaptırılan külliye

1463-1470 yılları arasında inşa edilmiştir. Külliye, o döneme kadar Türk-İslam mimarisince yapımı gerçekleştirilen en büyük bina kompleksidir. Bir cami etrafında çok planlı şekilde yerleştirilmiş medreseler, kütüphane, şifahane, tabhane, kervansaray çarşı, hamam ve daha sonra inşa edilen türbelerden oluşur.

Tabhane, caminin güneydoğusundadır. Caminin çevre duvarından bir sokakla ayırdığı imaret ve kervansarayı içine alan ayrı bir avlu içinde 64x43 metre boyutlarında dikdörtgen bir binadır. Girişi batıdadır. 5.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki bu Bursa kemeri salonun büyük bir açık eyvan olduğunu göstermektedir.

Eyvanın iki tarafında ara kapıları ile birbirine bağlı ve ocaklı ikişer oda vardır. Salonun hemen önündeki sağ ve solunda ikişer kubbesi bulunan yer, hücre şekline sokulmamış ve açık bırakılarak bir çeşit yan eyvan meydana getirilmiştir. Büyük kubbeli açık eyvan yaz aylarına ait, yanlardaki ikişer büyük oda kış aylarına ait toplantı ve namaz yeri ikişer kubbeli ve şekilli, yan eyvanlarda misafirlerin eşyalarına ait depolardı.