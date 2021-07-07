Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u kadrosuna kattı

Süper Lig'de ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Tunay Torun'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile toplam 19 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 5 gollük skor katkısı sağlamıştı. Rizespor ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından ise Tunay Torun, İstanbul'a Karagümrük formasıyla dönmüş oldu.

Milli Takımın da formasını 9 kez giyen 31 yaşındaki forvet, ilk olarak 2014'te Stuttgart'tan Kasımpaşa'ya transfer olmuş ve 2017'de bir başka İstanbul takımı Başakşehir'e gitmişti. Daha sonra Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen Tunay Torun, yeni sezonda Fatih Karagümrük formasıyla mücadele edecek.