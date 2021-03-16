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Spor

Fatih Karagümrük'te Mert Nobre sesleri

16 Mart 2021 08:34

Sivasspor yenilgisinin ardından teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük'te Mert Nobre ile anlaşma çok yakın. İlk hocalık deneyimini sezon başında Gençlerbirliği’nde yaşayan Nobre’yle ilgili kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fatih Karagümrük’te Başkan Süleyman Hurma’nın takımı genç bir isme emanet etmek istediği öğrenildi. Bu kapsamda görüşmelere başlayan İstanbul ekibinde ilk aday Mert Nobre.

Kariyerindeki ilk hocalık deneyimini sezon başında Gençlerbirliği’nde yaşayan Nobre’yle ilgili kararın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Süleyman Hurma ile daha önce futbolculuk döneminde Kayseri’de çalışan Nobre’nin ikinci hocalık deneyimi olacak.

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