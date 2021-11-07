Galatasaray, Karagümrük engeline takıldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi takım 69. dakikada Andrea Bertolacci'nin attığı öne geçti. Son bölümde baskısını arttıran Galatasaray, rakibine 88. dakikada Mostafa Mohamed ile karşılık verdi ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 21'e, VavaCars Fatih Karagümrük de 19'a çıkardı.

Deplasmanda puan kaybı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olduğu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda kazanabileceği 21 puanın ancak 9'unu hanesine yazdırdı.

Mostafa Mohamed'in 4. golü

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mostafa Mohamed, bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyasypor maçında da bir kez topu filelerle buluşturdu.

Fatih Terim'e sarı kart

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son bölümünde sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine ayrılan alanı ihlal eden Terim'e maçın 83. dakikasında sarı kart gösterdi.

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TIKLAYIN - Fatih Karagümrük-Galatasaray maçından kareler

Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu (Dk. 25 Adnan Uğur), Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa (Dk. 79 Balkovec), Borini, Karamoh (Dk. 46 Benatia-Dk. 68 Bertollaci), Pesic Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Cicalda (Dk. 79 Morutan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Emre Kılınç (Dk. 70 Feghouli), Babel (Dk. 79 Diagne), Halil Dervişoğlu (Dk. 63 Mustafa Muhammed) Goller: Dk. 69 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 36 Pesic, Dk. 69 Bertollaci, Dk. 78 Biglia, Dk. 82 Jimmy Durmaz, Dk. 83 Caner Erkin, Dk. 90+2 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Berkan Kutlu, Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+4 Nelsson (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.

34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.