MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. 37. dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Rachid Ghezzal'in ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Caner Erkin'in hava topu mücadelesinde elle oynaması sonucunda Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Belçikalı yıldız böylece 18. lig maçında 9. golünü kaydetti.

Rakibi karşısında ilk yarıda penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda Michy Batshuayi ve Cyle Larin ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

Fatih Karagümrük'ün baskısında gol izni vermeyen Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Ligde 10. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 35'e çıkardı.

Deplasmanda 8 maç sonra kazandı

Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, dış sahada 8 maç sonra kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini 5. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenerek aldı.

Sezonun ilk iki dış saha maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor galibiyetin sonrası çıktığı 8 maçta 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek deplasmandaki bu şansızlığını kırdı.

Üst üste ikinci kez gol yemedi

Bu sezon savunmada sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, üst üste ikinci kez kalesini gole kapadı.

Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, 16 maçta rakiplerine engel olamadı.

Geçen hafta Gaziantep FK'ye gol izni vermeyen Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçını da gol yemeden tamamladı.

15 maç sonra üst üste kazandı

Beşiktaş, uzun bir aranın ardından üst üste galibiyet sevinci yaşadı.

Ligin 3, 4 ve 5. haftalarını galibiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki haftalarda inişli çıkışlı grafik sergiledi.

Geçen hafta Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek uzun bir aradan sonra üst üste maç kazanmayı başardı.

Batshuayi gol serisi yakaladı

Beşiktaş'ı penaltı atışından 1-0 öne geçiren Michy Batshuayi, ligde üst üste üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Sezon başından beri ortaya koyduğu performansla eleştirilen Batshuayi, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından Fatih Karagümrük karşısında da golünü attı. Batshuayi bu üç golün ikisini penaltıdan buldu.

Batshuayi, Süper Lig'de gol sayısını ise 9'a çıkardı.

Fatih Karagümrük'de düşüş sürüyor

Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fatih Karagümrük, son 5 maçta istediğini alamadı.

Son 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'u yenen Fatih Karagümrük, söz konusu dönemde ikişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligde 9. yenilgisini alan Fatih Karagümrük, 30 puanda kaldı.

Volkan Demirel'e kırmızı kart

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel, maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 29. dakikasında sert tepkisi nedeniyle sarı kart gören Demirel, uzatma dakikalarında takımının penaltı beklediği pozisyonda tepkisiyle ikinci sarı kartını gördü ve kalan sürede takımının başında yer alamadı.

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Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Halil Umut Meler, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 90 Biraschi), Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 90 Alparslan Erdem), Adnan Uğur (Dk. 46 Levent Mercan), Jimmy Durmaz (Dk. 76 Pesic), Emre Mor, Borini, Karamoh (Dk. 58 Vato Arveladze), Bistrovic Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 79 Güven Yalçın), Pjanic (Dk. 88 Salih Uçan), Oğuzhan Özyakup (Dk. 70 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 79 Gökhan Töre), Batshuayi (Dk. 88 Alex Teixeira) Gol: Dk. 39 Batshuayi (Penaltıdan) (Beşiktaş) Kırmızı kart: Dk. 90+2 Volkan Demirel (Teknik sorumlu) (VavaCars Fatih Karagümrük) Sarı kartlar: Dk. 73 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 77 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Maçtan önemli anlar

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ortasında meşin yuvarlak savunmaya çarparak kaleye yöneldi ancak kaleci Viviano topun kaleye girmesine izin vermedi.

31. dakikada Karamoh'un hızlı çıkışıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Borini topla buluştu, Fatih Karagümrüklü oyuncunun çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

37. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vida ile topa yükselen Caner Erkin'in ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine hükmeden hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, topu ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.