Önder Karaveli: Oyuncularımız yoruldu, rotasyon yapabiliriz

Beşiktaş, Süper Lig'de 4 ay sonra deplasmanda galip geldi. Siyah-beyazlılarda Önder Karaveli VavaCars Fatih Karagümrük karşısında alınan 3 puanı yorumladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından Önder Karaveli, beIN SPORTS'a konuştu ve şunları kaydetti:

"İstanbul'daydık ama yine de deplasman galibiyeti sayılır bizim için. Uzun zaman sonra deplasmanda galip geldik. Kazanmak güzel ama oyun, belirli bölümlerinde hiç istediğimiz gibi değildi kesinlikle. 60 ve 90 arası hepimizin gözden geçirmesi gereken durumlar var.

Topları kaybetmememiz gerekiyor önlem olarak. Oyuncularımızın son bölümdeki dikkati iyiydi, savunma oyuncularımızın özellikle. Gol yemeden maçtan ayrılmak bizim için sevindirici çünkü golü yiyebileceğimiz bir duruma geldi maç.

Yeni Malatyaspor'un maçı yarına ertelendiği için, bizim maçın günüyle ilgili net bir bilgi yok. Biz, o maça da çok net bir şekilde kazanmak için gideceğiz. Rotasyon yapabiliriz, çok yorulan oyuncularımız oldu."