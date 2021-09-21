Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki ekip de bir çok gol pozisyonu yakaladı. Ancak bu pozisyonlardan gol veya goller çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon 2. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Fatih Karagümrük 7. haftada Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Antalyaspor ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.