T24 LogoT24 Logo
Spor

Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçında kazanan çıkmadı

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı; bu sezon 2. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 5'e yükseltti

21 Eylül 2021 19:52

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki ekip de bir çok gol pozisyonu yakaladı. Ancak bu pozisyonlardan gol veya goller çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla 2. beraberliğini yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, puanını 11'e çıkardı. Bu sezon 2. kez berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor ise puanını 5'e yükseltti.

Fatih Karagümrük 7. haftada Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Antalyaspor ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

 

karagümrükantalyasüper liggol yokkazanançıkmadı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24