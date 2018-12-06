Fatih Karagümrük: 1 - Akhisarspor: 4

İSTANBUL / DHA
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Önder Yılmaz
FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu, Burak Göksel, Fatih Kuruçuk, Abdulhamit Yıldız, Hüseyin Öztürk, Murat Ceylan (Dk. 59 Selçuk Alibaz), Gökay Iravul (Dk. 59 Emir Gökçe), Ufuk Akyol, Erkan Zengin (Dk. 69 Bilal Aziz Özer), Youssef Yeşilmen, Ramazan Civelek
AKHİSARSPOR: Bora Körk, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa (Dk. 71 Miguel Lopes), Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Regattin (Dk. 67 Barbosa), Onurcan Güler, Larsson, Bokila (Dk. 75 Ali Kaan Güneren)
GOLLER: Dk. 23 Bokila, Dk. 54 Onurcan Güler, Dk. 64 Regattin, Dk. 90 Larsson (Akhisarspor), Dk. 79 Emir Gökçe (Fatih Karagümrük)
SARI KART: Dk. 71 Larsson (Akhisarspor)
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük\'ü 4 - 1 mağlup etti.
Mücardelenin rövanşı 18, 19 veya 20 Aralık tarihinde Akhisarspor\'un ev sahipliğinde Manisa\'da oynanacak.