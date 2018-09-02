Fatih Karagümrük - Menemen Belediyespor: 0-1

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA)
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Taşçıkar, Tuncay Ercan
FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu (xx), Adil Demirbağ (xxx), Yiğit İncedemir (x) (Dk. 46 Selçuk Alibaz xx), Turgut Doğan Şahin (xx) (Dk. 76 Mehmet Batdal x), Erkan Zengin (xxx), Murat Türkkan (xx), Benjamin Fuchs (xx), Gökay Iravul (xx) (Dk. 66 Ramazan Civelek xx), Ufuk Akyol (xx), Bilal Aziz Özer (xx), Serdar Özbayraktar (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Necati Yılmaz (xxx), Semih Ceylan (xxx), Veli Çetin (xxx), Mert Kula (xxx), Alberk Koç (xx), Taşkın Çalış (xx), Samet Günhan (xxx), Umut Pusat (xx) (Dk. 78 Tayfun Aydoğan x), Mustafa Şen (xxx), Okan Baydemir (xxx) (Dk. 74 Deniz Ataç), Ali Özgün (xx) (Dk. 66 Vedat Erçin xx)
GOLLER: Dk. 7 Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Erkan Zengin, Murat Türkkan, Adil Demirbağ, Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük) - Taşkın Çalış (Menemen Belediyespor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ilk hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı\'nda Menemen Belediyespor\'u ağırladı. Karşılaşma Menemen Belediyespor\'un 1-0\'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İzmir ekibi adına mücadelenin tek golünü 7\'nci dakikada Mustafa Şen kaydetti.