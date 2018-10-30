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Spor

Fatih Karagümrük - Afjet Afyonspor: 4 - 0

İSTANBUL,(DHA) STAT: Atatürk Olimpiyat HAKEMLER: Razaman Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu - Adil, Murat Türkkan, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Bilal Aziz, Selçuk (Dk

30 Ekim 2018 21:14

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Razaman Keleş, Hüsnü Emre Çelimli, Cem Özbay
FATİH KARAGÜMRÜK: Murat Hocaoğlu - Adil, Murat Türkkan, Fatih, Abdulhamit, Ufuk, Bilal Aziz, Selçuk (Dk. 67 Gökay), Youssef (Dk. 76 Serdar), Erkan Zengin (Dk. 82 Ramazan), Mehmet Batdal
AFJET AFYONSPOR: Bekir, Renato, Nazmi, Ali, İsmet, Mehmet Güven, Onur, Erdi (Dk. 60 Timuçin), Sinan (Dk. 82 Ersel), Enes (Dk. 59 Abdulkadir), Aykut
GOLLER: Dk. 38 ve Dk. 72 Erkan Zengin, Dk. 53 Mehmet Batdal, Dk. 89 Ramazan (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Mehmet Batdal, Murat Hocaoğlu (Fatih Karagümrük) - İsmet, Renato (Afjet Afyonspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Afjet Afyonspor\'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38 ve 72\'nci dakikalarda Erkan Zengin, 53\'üncü dakikada Mehmet Batdal ve 89\'uncu dakikada Ramazan attı.

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