'Fatih istedi ben oynadım'

“New York, I Love You” (New York, Seni Seviyorum) filminin Manhattan’da düzenlenen gala gecesine filmin yönetmenlerinden Fatih Akın ve oyuncularından Uğur Yücel de katıldı.



New York’ta geçen romantik aşk hikayelerini konu alan ve 11 yönetmenin kısa filmlerinden oluşan “New York, I Love You”da, Fatih Akın’ın “China Town” isimli kısa filminde usta oyuncu Uğur Yücel başrolde oynadı. Diğer filmlerde Shia LaBeouf, Natalie Portman, Hayden Christensen, Orlando Bloom, Andy Garcia, Christina Ricci, Robin Wright Penn, Julie Christie ve Ethan Hawke gibi ünlü isimler rol aldı.



Bu şehri seviyorum



Manhattan’da Ziegfeld sinema salonunda yapılan gala gecesine Fatih Akın ve Uğur Yücel, birlikte katıldı. Her iki isme de basın yoğun ilgi gösterdi. Akın ile birlikte böyle bir projeyi hayal ettiklerini ve bu hayali gerçekleştirdikleri için de mutlu olduklarını söyleyen Yücel, “Bu şehri zaten çok seviyorum. Fatih bu filmde oynamamı isteyince ben de oynadım” dedi.