'Fatih Hoca yeni sözleşmeyi kabul etmedi, 48 saat içinde yeni bir karar alınacak'

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Galatasaray ve Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim ile yeni bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına dair, "Galatasaray ve milli takımın menfaatleri, Fatih hocanın rahat çalışması için bir karar almak lazım. En kötü şey kararsızlık. Önümüzdeki 24 veya 48 saat içerisinde bu konu çözülür." açıklamalarında bulundu.

İşte Ünal Aysal'ın açıklamalarından satır arası başlıklar şöyle:

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ünal Aysal, "Bizim ne Fatih hocanın ne de benim beyanatım olmadı. Sadece duyumlar var. Ortada saklanacak bir durum da yok. Basın bunu fazlasıyla işledi. Son 1 ay içerisinde üzerinde bir sürü kurgu denendi. Fatih hocamızın milli takımı çalıştırmasıyla bu iş alevlendi. Bir gün bu işler nasıl gelişti, nereye geldik size bir bilgi verilecek. Bugün o gün değil. Bu işin bizim bir iç sorunumuz olduğunu ve çözmek için çalışılacağını söyleyebilirim. Fatih Hoca ile oturup konuşulacak ve sakince çözülecek. Bu işler hakkında bugün yapılacak bir açıklama yok" dedi.

'24 veya 48 saat içerisinde...'

Terim'in sözleşmesinin yenilenmesi hakkında konuşan Aysal "Şimdi bakın ortada bir sorun olmasa dahi, konu üzerinde çok konuşulursa o konu bozulur. Ortada bir sorun yaratıldı. Galatasaray ve milli takımın menfaatleri, Fatih hocanın rahat çalışması için bir karar almak lazım. En kötü şey kararsızlık. Önümüzdeki 24 veya 48 saat içerisinde bu konu çözülür" diye konuştu.

'Kimseyle görüşmem olmadı'

Basında Terim'in yerine getirilmesi düşünülen isimler görüştüğü yönündeki iddialara da cevap veren Aysal, "Bizim için bir tek esas önemlidir; Galatasaray'ın kurumsal yapısı. Galatasaray'ın başarısını istikrarlı hale getirmeliyiz. Bir sorun olacaksa biz yöneticiler olarak önceden önlem almalıyız. Yapmak istediğimiz şey bu. Yöneticilerimiz tarafından bu konu bugün konuşulacak. İletişimimiz konusunda bazı aksamalar olabilir. Biz bunu önümüzdeki saatlerde çözebilecekte güçte ve bilgideyiz. Net bir şekilde başka bir hocayla ilgili görüşmem olmadı. Kimseye direktif olmadı. Bir karar alınırsa süratle bu ilişkiler kurulur. Türkiye'de veya dışarıda bir görevi yapabilecek kalitede bir hoca bulunur. Ancak, bugün bu noktada değiliz" açıklamasını yaptı.

'Allah'ın emri değil'

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e dargınlığının olmadığını söyleyen Ünal Aysal "Benim kimseye kırılmak gibi bir lüksüm yok. Benim görevim bu gemiyi varmak istenen limana sağ salim vardırmak. Bu konuda doğru kararları süratle almak da benim görevim. Allah'ın emri değil 48 saat, 48 saat 50 dakikada olabilir. Ancak, süratle karar vermeliyiz. Konu uzadıkça Galatasaray da, Galatasaray'ın da marka değeri zarar görüyor. Yönetim anlayışıma uygun bulmadığım bütün süreçleri kesip kenara koymak benim görevim. Nerede aksama varsa bunu düzeltmeliyiz. Hepimizin hayatta belirli bir çalışma prensibi var. Bunda bir farklılık varsa, kulübün prensiplerini tatbik etmek için görevlerini kullanır" ifadelerini kullandı.

Derbide yaşananlara hakkında...

Derbide Felipe Melo'nun gördüğü kırmızı kartla ilgili sorulan üzerine sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Klasik bir kırmızı kart olayı. Onun cezası neyse onu alacak. Yabancı bir sahada, otomatik bir reaksiyondur, adrenalin seviyesinde normaldir. Beşiktaş'a ve seyircisine karşı benim hiçbir oyuncumun bir saygısızlığı olmadı" şeklinde konuştu.

'Fatih Hoca kabul etmedi'

Konuşmasının son bölümde çarpıcı açıklamalar yapan Aysal, Terim'in yaptıkları sözleşme teklifini kabul etmediğini açıkladı. Aysal, "Çok büyük bir yanlışlığı düzelteyim. Fatih hocamız ile ilk konuştuğumuz gün, her sene gözden geçirilmek üzere bir anlaşmada mutabık kaldık. Birinci seneden sonra, gelen başarıyla birlikte hocamızla sözleşmemizi 2 sene uzattık. Yönetim kurulumuzun 2 sene daha uzatma teklifinin temeli budur. Bu bir gerçek. Şimdi 2 sene daha uzatmayı önerdik, hocamız Antalya maçından sonra bunu kabul edemeyeceğini söyledi. "1'er 1'er gidiyorduk, neden 2'şer 2'şer oldu?" dedi. Elbette bu da bir değerlendirmedir, hocamız nasıl değerlendirmek isterse öyle değerlendirir" diyerek sözlerini noktaladı.