Fatih Hilmioğlu, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü

Hayati önemdeki hastalıkları nedeniyle, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye olan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Silivri Cezaevi'nden çıktıktan sonra Ankara'ya gitti ve ilk iş olarak oğlunun mezarını ziyaret etti.

Ergenekon davasında 5 yıldır tutuklu yargılanan ve kanser, şeker, siroz, böbrek ile karaciğer yetmezliği gibi hayati önemdeki hastalıkları nedeniyle, ancak dün tahliye edilen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Fatih Hilmioğlu cezaevinden çıktıktan sonra oğlunun Ankara ’daki mezarını ziyaret etti ve mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, Fatih Hilmioğlu cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gitti ve bu kentte ilk durağı oğlunun mezarı oldu.

Fatih Hilmioğlu, kendisi tutukluyken geçirdiği trafik kazası nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Emir Hilmioğlu’nun cenaze törenine de cezaevinden özel izinli olarak katılmış ve cenaze töreni sırasında da perişan hali dikkat çekmişti.