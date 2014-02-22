T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fatih Hilmioğlu, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü

Tahliye edilen Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü

22 Şubat 2014 13:41

Hayati önemdeki hastalıkları nedeniyle, 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra dün Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla tahliye olan Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, Silivri Cezaevi'nden çıktıktan sonra Ankara'ya gitti ve ilk iş olarak oğlunun mezarını ziyaret etti.

Ergenekon davasında 5 yıldır tutuklu yargılanan ve kanser, şeker, siroz, böbrek ile karaciğer yetmezliği gibi hayati önemdeki hastalıkları nedeniyle, ancak dün tahliye edilen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Fatih Hilmioğlu cezaevinden çıktıktan sonra oğlunun Ankara ’daki mezarını ziyaret etti ve mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, Fatih Hilmioğlu cezaevinden çıktıktan sonra Ankara'ya gitti ve bu kentte ilk durağı oğlunun mezarı oldu.

Fatih Hilmioğlu, kendisi tutukluyken geçirdiği trafik kazası nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden oğlu Emir Hilmioğlu’nun cenaze törenine de cezaevinden özel izinli olarak katılmış ve cenaze töreni sırasında da perişan hali dikkat çekmişti.

 

ETİKETLER

fatih hilmioğlumezarziyaretergenekonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24