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Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı

12 Eylül 2021 16:33

Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Twitter hesabından "Keşfin Fatih'i, Türkali-5’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5’te!" paylaşımı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı paylaşımı, kendi sosyal medya hesabından "Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım. Keşfimizin milletimizle buluşacağı 2023'e doğru adım adım ilerliyoruz" sözleriyle duyurdu.

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