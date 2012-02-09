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Yaşam

Fatih, gemileri Dolmabahçe’den çıkarmış

İstanbul’un fethi sırasında gemilerin kullandığı güzergâhlardan biri olan Dolmabahçe ile ilgili belgeler ilk defa ortaya çıktı

09 Şubat 2012 02:00


T24- Harita mühendisi emekli Tümgeneral Cevat Ülkekul’un, Topkapı Sarayı’ndaki arşivlerde bulunan haritalarda yaptığı çalışmalar sonucu, İstanbul’un fethi sırasında Haliç’e indirilen gemilerin kullandığı güzergâhlardan biri olarak kabul edilen Dolmabahçe-Kâğıthane bölgesine ilişkin belgeler ilk defa ortaya çıktı





Milliyet'in haberine göre, İstanbul Kültür AŞ’nin “1453” dergisindeki, Ülkekul imzalı “Fatih Sultan Mehmed’in Donanma Gemilerini Karadan Denize İndirmesi Üzerine bir Araştırma” başlıklı makalede, bu bilginin gerçekliğini kanıtlamak için yapılan teknik çalışmalar detaylı bir şekilde anlatılıyor.


Makalede, Fatih Sultan Mehmed’in donanma gemilerini karadan yürüterek Haliç’e indirmesi, tarihin en ilginç olaylarından biri olarak tanımlanıyor. Olayın, Türk gemilerinin karadan yürütüldüğü ikinci harekât olduğu belirtilen makalede, Gazi Umur Reis’in Türklerde gemileri karadan yürüten ilk komutan olduğu vurgulandı.
 
Ülkekul, Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde çalıştığı sırada “Sultan Mehmed’in İstanbul muhasarasında ordularını yürüttüğü yolların haritası” adı altında bir dosya bulduğunu anlattı. Ülkekul, “Büyük olasılıkla II. Mahmud, ecdadı Fatih’in dâhiyane düşüncesi ve girişiminin canlı tanığı olabilecek, ‘donanma gemilerini karadan aşırıp denize indirdiği yolun’ giderek kaybolduğunu görmüş, yolun izlerinin kayıt altına alınabilmesi için haritaları yaptırmış olabilir” dedi.


 

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